Başkan Orhan: "Aşure günü birliğin ve dirliğin simgesidir"

09.09.2019 15:45

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan standın başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.



Aziziye Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle ilçenin belli bölgelerinde kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıttı. Başkan Orhan, Ilıca, Saltuklu ve Selçuklu Mahallelerine kurulan stantlarda kepçeyi eline alarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Başkan Orhan ayrıca ilçede bulunan evlere de ziyaretlerde bulunarak aşure dağıttı.



Her yıl olduğu gibi bu senede aşure ikramı geleneğinin devam ettirdiklerini belirten Başkan Orhan, "Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. İçerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı, insanlık tarihini yakından ilgilendiren birçok önemli hadiseye tanıklık etmiştir. Peygamberimizin (a.s.) sevgili torunu Hz. Hüseyin ve beraberinde bulunan ehlibeyt üyeleri, Yezidiler tarafından Kerbela'da şehit edilmiş ve İslam dünyasında bir daha eşine rastlanılmayacak acıları yüreklere kazımıştır. Allah (c.c.), Hz. Musa'ya (a.s.) Aşure Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cudi Dağının üzerine Aşura Gününde demirlemiştir. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Aşura Günü kurtulmuştur. Hz. Adem'in (a.s.) tevbesi Aşura Günü kabul edilmiştir. Hafızalarımızda yer edinmiş daha birçok hadise bugünde cereyan etmiştir" diye konuştu.



İçerisinde insan olan her türlü çalışmanın destekçisi olduklarını aktaran Başkan Orhan, Aşure Günü münasebetiyle ilçede özellikle merkezi yerlerde yerler de kurdukları stantlarla gün boyunca hizmet vereceklerini bilgisini verdi. Başkan Orhan ayrıcı Muharrem ayının insanlık alemine hayırlar getirmesini ve İslam dünyasında birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesine vesile olmasını diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA