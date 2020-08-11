Başkan Orhan: "Asfaltsız köy yolumuz kalmadı"
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Başkan Orhan: "Asfaltsız köy yolumuz kalmadı"

Aziziye Belediyesi sınırları içinde bulunan Kandilli yolu üzerindeki mahalle statüsünde uzun zamandan beri yapımı planlanan köy yollarının asfalt çalışmaları bitirilme aşamasında.

Başkan Orhan:
11.08.2020 15:06 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:11

Aziziye Belediyesi sınırları içinde bulunan Kandilli yolu üzerindeki mahalle statüsünde uzun zamandan beri yapımı planlanan köy yollarının asfalt çalışmaları bitirilme aşamasında. Büyükşehir belediyesi ve Aziziye Belediyesi işbirliği ile yapılan yol çalışmalarında 600 bin tonun üzerinde sıcak asfalt dökümünün gerçekleştiği öğrenilirken toplamda 40 kilometrelik yol tamamlandı.

Aziziye ilçesine bağlı Atlıkonak, Tebrizcik, Alaca, Demirgeçit mahalle statüsünde ki köyleri ile Aşkale ilçesine bağlı olduğu belirtilen Ortabahçe ve Cinis köy yollarının asfalt kaplama işlemleri çevre halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediyesi Mehmet Sekmen'e, asfalt talebine olumlu cevap vermesinden dolayı teşekkür etti.

İhtiyacı sıklıkla hissedilen söz konusu yolların asfalt kaplama çalışmalarının bitirilme aşamasında olduğunu yineleyen Başkan Orhan, "Kandilli tarafında ki yollarımızda muazzam bir asfalt yol çalışması yürütülüyor ve neredeyse tamamlandı. Bu talebimize olumlu cevap vererek hizmet üreten Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beye ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Uyumlu çalışmalarımız ile neticeye varıyoruz"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmalarının meyvelerini aldıklarını hatırlattı. Başkan Mehmet Sekmen'in Aziziye ilçesinin hizmet noktasındaki beklentilerini karşılamada gösterdiği duyarlılık ile gerek belediyecilik hizmetleri gerekse yeni projelerde başarıyı beraberinde getirdiğini anlattı. Başkan Orhan, "İki dönemdir beraber çalıştığımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile uyumlu oluşumuz ile ilçemize daha sağlıklı hizmet verebiliyoruz. Bundan sonra ki süreçte de aynı uyum ve hizmet aşkıyla çalışacağımız bilinmelidir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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