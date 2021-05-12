Başkan Oran hasada katıldı ve söz verdi; "Çeşme'de sakız enginarı tarlada kalmayacak!"

Pandemi nedeniyle sakız enginarının ellerinde kalacağını düşünen çiftçilerin yardımına Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran koştu. İlçedeki enginar hasadına katılarak üreticiye söz veren Oran, "Sakız enginarı tarlada kalmayacak" dedi.

"Çeşme'de sakız enginarı tarlada kalmayacak!"

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine karşı çiftçiyi desteklemeyi sürdüren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, üreticinin ürünü tarlada kalmasın diye hasat desteği vermeye devam ediyor.

Oran, "Zor günlerden geçiyoruz. Her sektörde olduğu gibi, çiftçilerimiz, üreticilerimiz de ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Karaciğer ve kalp dostu sakız enginarımız pandemi nedeniyle maalesef üreticilerimizin elinde kaldı. Bu süreçte ürünlerin yurt içinde pazarlanması gerekiyor. Biz de bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Üreticilerimiz, akıttıkları alın terinin karşılığını mutlaka alacaklardır" dedi.

Çiftçinin en büyük sıkıntıyı, ürünün satış noktasında yaşadığını belirten Oran, bu konuda bazı girişimlerde bulunmaya başladıklarının müjdesini verdi.

"Üreticilerimize destek olacağız"

Sakız enginarının bu yıl tarlada kalmayacağının altını çizen Oran, şunları söyledi:

Çeşme'nin en önemli endemik ürünlerinden biri olan sakız enginarımız tarlada kalmasın, çiftçimiz mağdur olmasın diye 200 bin adet enginar alımını gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimize destek olarak, yerel değerlerimizin korunmasına katkı sağlıyoruz.Yerelde kalkınmanın temel taşı çiftçilerimizdir. Üreticimize destek olalım ki, üreticimiz üretmeye devam etsin, toprağına, ürününe sahip çıksın. Bu bereketli ve kadim topraklarda üreticimizin yanında olmaya ve üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: Bültenler