Başkan Oran'dan Bakan Ersoy'a 'Çeşme Projesi' sitemi

05.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:50

"T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 9 Mart Pazartesi günü İzmir'de tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Meslek örgütlerinin katılımıyla İzmir Ticaret Odası önderliğinde gerçekleştirilecek 'Çeşme Projesi' bilgilendirme toplantısına ne yazık ki Çeşme Belediye Başkanı olarak tarafıma bir davette bulunulmamıştır.

Çeşme'nin geleceğini ilgilendiren böyle önemli bir konuda 'Siyasilerin çağırılmadığı' gerekçesiyle açıklanmaya çalışılan bu durumu Çeşme'nin seçilmiş başkanı, 'Şehr-I Emini' olarak anlamak mümkün değildir. Çeşmeli hemşehrilerimin, Büyük Çeşme Ailesi'nin tüm fertlerini kucaklamak, Çeşme'nin geleceğini korumak ve geliştirmek için bana emanet ettiği bu onurlu görevi bugüne kadar olduğu gibi siyaset üstü bir anlayışla sürdüreceğimi bir kez daha beyan ederim.

Daha önce defalarca ifade ettiğim gibi; Çeşme'nin yararına olacak her türlü çalışmanın sonuna kadar arkasında olacağım gibi Çeşmelilere rağmen, Çeşme'nin aleyhine yaşanacak

hiç bir gelişmeye kayıtsız kalmayacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm"

Kaynak: Bültenler