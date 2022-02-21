Başkan Oran; "Bu projeyi eleştirenlerin iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum"

ÇEŞME, İZMİR (Bültenler) - Projeyi yerinde gezerek, basın mensuplarına anlatan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, son günlerde gündemde yer alan büfe eleştirilerine ilişkin açıklama yaptı. Oran"Bu büfeler Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı ve belediye şirketimiz ÇEŞTUR tarafından işletilecek bu büfelerden Çeşmeli vatandaşlarımız "2,5 liraya çay, 6 liraya kahve içebilecek. Bu projeyi eleştirenlerin iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Gerçek Çeşmeli vatandaşlarımız beğenmezse o zaman gereğini yaparız" dedi.

Projeyi anlattı

Proje hakkında bilgiler veren Oran "Toplam 21 bin 299 metrekare alanda, içerisinde Çeşme Kent Müzesi'nin de yer aldığı meydana yüzlerce özel ağaç dikilerek; çevreye duyarlı, kent dokusunun kültürünü geleceğe taşıyan yeni bir meydan kazandırıyoruz. Bu düzenlemenin ikinci etabında 3 bin 986 metrekare kaldırım, 4 bin 900 metrekare yol, bin 872 metrekare meydan ve havuz, bin 350 metrekare otopark, 2 bin 367 metrekare yeşil alan, 685 metre bisiklet yolu olmak üzere 16 bin 940 metrekarelik, yaklaşık 6 milyon lira maliyeti olan bir çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi.

"En büyük hedefimiz mutlu bir Çeşme yaratmak"

Oran, "Çeşme'ye hizmet için 'Çeşme Bizim Sevdamız' diyerek yola çıktığımız ilk andan itibaren en büyük hedefimizin 'Herkesin yüzünün güldüğü, mutlu bir Çeşme yaratmak' olduğunu her fırsatta dile getirdim ve attığımız her adımda bunun için çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler'in denizi olan kentlere ilişkin; "Deniziyle buluşan kent, mutlu kenttir." kriteri de burada gerçekleştirdiğimiz dönüşümün ne kadar anlamlı olduğunu destekliyor" diye konuştu.

"Kaçak yapıları ve işgalleri kaldırdık"

Çeşme'nin kanayan yarasına kalıcı çözümler ürettiklerinin altını çizen Oran, şunları söyledi:

"Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri olan Çeşme ele geçirilmeye, yağmalanmaya çalışılıyordu. Bu meydanda yıllardır duran, deniz kıyısını işgal eden kaçak yapıları yıktık. Meydana çekilen tüm setleri ortadan kaldırdık. Çeşme'nin rüzgarını kesmişlerdi, Çeşme'yi yeniden rüzgara kavuşturduk. Çeşme'nin mutluluğunu çalmışlardı, Çeşme'yi yeniden mutlulukla buluşturuyoruz. Kentin önünü açmak, kenti şeffaflaştırmak, her alanı toplumun tüm kesimleri için ulaşılabilir kılmak en büyük önceliğimiz. Yaklaşık 22 bin metrekarelik bu meydanın her santimetresi engelsiz meydan olarak düzenleniyor.

Burası dün ile yarının kucaklaştığı, tarihin ve geleceğin buluştuğu nokta. Köhne düzenin umutla tazelendiği yer. Kısa süre sonra tüm bu çevreyi bütüncül bir anlayışla yenileyeceğiz.

Bu noktada sırtınızı Çeşme'nin yıkılmaz tarihine yasladığınızda, karşınızda mavinin umut taşıyan tonlarıyla yüzünüz gülümseyecek" şeklinde konuştu.

"Çeşme'yi sırtındaki bir yükten kurtardık"

Çeşme'yi denizle buluşturacaklarına vurgu yapan Oran, "Burada, Çeşme'ye hiç yakışmayan ve 25 yıldır kaldırılamayan Lunapark vardı. Kellemizi ortaya koyarak bu yapıyı buradan kaldırdık. Çeşme'yi sırtındaki bir yükten kurtardık. Burayı o çirkin haline baş kaldıran bir anıt gibi güneşlenme teraslarına kavuşturup, Çeşme'yi buradan da denizle buluşturuyoruz" dedi.

"Kent Müzesi'ni Çeşme'ye kazandırıyoruz"

Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kentimizin merkezi, göz bebeğimiz bu alan eski fotoğraflarında göreceğiniz gibi, dondurmacıların, çay bahçelerinin, nargilecilerin işgali altındaydı. Bu işgale son verdik. Çok kısa süre sonra hizmete girecek olan Kent Tarihi ve Mübadele Müzemiz bizim için Çeşmemizin en değerli mücevheri. Burada milyonları ağırlayacak, tarihimizi gelecek kuşaklara aktaracağız. Çeşme köklü tarihi, aydınlık yüzü, güçlü umutlarıyla geleceğe emin adımlarla yürüyor." --

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