Başkan Oral: "Sokaktaki dostlarımız emin ellerde"
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Başkan Oral: "Sokaktaki dostlarımız emin ellerde"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Oral: 'Sokaktaki dostlarımız emin ellerde'

Yalova Altınova İlçesinde, sokak hayvanlarının korunup kollanması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Sokaktaki dostlarımız emin ellerde" dedi.

Yalova Altınova İlçesinde, sokak hayvanlarının korunup kollanması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Sokaktaki dostlarımız emin ellerde" dedi.

Hayvanların insanlar gibi canlı ve duygulu varlıklar olduğunun unutulmamasını gerektiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Duyguları olmazsa, kendilerine iyi veya kötü davrananlarla, onları sahiplenenleri nasıl tanırlardı. Sokak hayvanları denilince akla ilk gelenler elbette kediler ve köpeklerdir. Yeryüzünde insanlar dışında yaşayan belki de on birlerce canlı ve yarı canlı varlıklar vardır. Dünyanın idamesi için bütün bu varlıkların korunması gerekir" ifadelerini kullandı.

Her şart ve koşulda başta Veterinerlik Hizmetleri birimi olmak üzere belediyenin ilgili tüm birimlerinin sokak hayvanları için gerekli çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Başkan Oral, "Sokakta yaşayan hayvanlarımızı korumak, kollamak ve onlar için en iyi şartları oluşturmak her birimizin hem insani hem vicdani görevidir. Tersane bölgemiz dahil olmak üzere ilçemizin belli yerlerine sokak dostlarımız için beslenme noktaları oluşturarak, onların refahı ve beslenmesi için çeşitli önlemler alınıyor. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bunları yaparken vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Başkan Oral: 'Sokaktaki dostlarımız emin ellerde'
Başkan Oral: 'Sokaktaki dostlarımız emin ellerde'
Başkan Oral: 'Sokaktaki dostlarımız emin ellerde'
Başkan Oral: 'Sokaktaki dostlarımız emin ellerde'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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