Başkan Oral: "Ramazan ayını fırsata dönüştürelim"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşların Ramazan ayında mümkün olduğunca evlerinde kalarak korona virüs tablosunu fırsata çevirmelerini istedi.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşların Ramazan ayında mümkün olduğunca evlerinde kalarak korona virüs tablosunu fırsata çevirmelerini istedi.

Korana virüs salgını sebebiyle zor günlerin yaşandığı bu günlerde Ramazan ayının insanlığa hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Oral, "Vatandaşlarımızdan Ramazan ayı boyunca mümkün olduğunca evlerde kalıp kurallara uymalarını istiyoruz. Ramazan ayı insanları birbirine yaklaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan mübarek bir aydır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan-ı Şerif'i milletçe idrak edeceğiz. Tüm İslam Aleminin ve bütün vatandaşlarımızın güzel bir Ramazan yaşamasını diliyorum. Altınova Belediyesi olarak, vatandaşların Ramazan Ayı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için belediye birimleri olarak tüm tedbirleri aldık. Toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların arttığı, milletçe birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği mübarek Ramazan ayını millet olarak karşılamanın mutluluğu içindeyiz. Ramazan- Şerif ayının tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de birlik ve dayanışma duyguları içerisinde huzurlu bir şekilde geçmesi dilerim" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı