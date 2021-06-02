Başkan Oral, misafirlerini ağırladı

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, misafirlerini makamında ağırlamaya devam ediyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, misafirlerini makamında ağırlamaya devam ediyor.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Bayram Kılıç, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, Gençlik ve Spor Altınova İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran, Altınova Belediyesi Güreş Takımı Antrenörleri Kaan Kaya, Burak Kaya ve babaları İsmail Kaya ile Antalya Kumluca Güreşlerinde dereceye giren pehlivanlar, Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi ve Yerel Haksen Genel Başkanı Yavuz Toptaş, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'a ziyarette bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oral, misafirlerine yapılan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı