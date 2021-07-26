Başkan Oral, Hasat Bayramı'nı kutladı
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Başkan Oral, Hasat Bayramı'nı kutladı

Başkan Oral, Hasat Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, çiftçilerin 26 Haziran Hasat Bayramı'nı kutladı.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, çiftçilerin 26 Haziran Hasat Bayramı'nı kutladı. Başkan Oral, "Ülkemizin kalkınmasında alın teri olan çiftçilerimizin Hasat Bayramı kutlu olsun" dedi.

Altınova Belediyesi olarak üreticilere önemli katkılar sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "2018 yılında başlattığımız 'Altınova Belediyesi Üreticiye Destek Projesi' kapsamında bu yıla kadar toplam 195 bin ata tohumu fidesini vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Ata tohumlarımız, Altınova'mızın bereketli topraklarıyla buluşmaya devam edecek. Her bir tohum üretken ellerde bereket ve bolluğa dönüşecek inşallah" dedi.

Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan fidelerin tamamen yerli tohumdan elde ediğini belirten Başkan Metin Oral, "Dağıttığımız bu yerli fideler çoğaltılacak. Vatandaşlarımızdan bu fidelerden tohum elde etmelerini ve yeni fidelerin oluşturulmasını istedik. Böylece ata tohumlarımıza da sahip çıkacağız" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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