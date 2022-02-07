Başkan Oral, günün ilk çayını işçilerle işçi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Oral, günün ilk çayını işçilerle işçi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Oral, günün ilk çayını işçilerle işçi

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, güne Garaj Amirliği personeli ile bir araya gelerek başladı.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, güne Garaj Amirliği personeli ile bir araya gelerek başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliğini ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, günün ilk çayını buradaki çalışanlarıyla içti.

Sabah saat 07.30'da Garaj Amirliğini ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, günün ilk çayını işçilerle birlikte içti. Garaj personeli ile sohbet eden, işçilerin görüşlerini dinleyen Başkan Oral, "El ele vererek ilçemize en iyi hizmeti vermenin uğraşısı içerisindeyiz. Yapılan bu hizmetlerde işçi kardeşlerimizin emekleri çok büyük. Çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. 2022 yılını aileleriyle birlikte kutluyorum" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Metin Oral, Yalova, işçi, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title