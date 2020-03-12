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Başkan Oral'dan, 12 Mart mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 12 Mart Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurutuluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

12.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:29
Başkan Oral'dan, 12 Mart mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 12 Mart Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurutuluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Oral mesajında, "Bugün, mübarek şehrimizin tarihinde yaşanmış o karanlık günlerin, acının ve zulmün Allah'ın izniyle bir daha tekrarlanmamak üzere sona erdirildiği günün yıldönümüdür. Bağımsızlık mücadelemizi 102 yıl önce zaferle taçlandırdığımız bu büyük gün, hepimize kutlu olsun" dedi.


Erzurum'un, Türkiye'nin şanlı tarihini kahramanlık örnekleriyle süsleyen birbirinden farklı destanlarının yazıldığı yiğitler diyarı olduğunun altını çizen Başkan Oral, şunları söyledi:


"Burası öyle bir beldedir ki; yüreği vatan, millet ve bayrak aşkıyla yanıp tutuşan Dadaşların yurdudur. İşte bu mübarek şehir, bundan tam 102 yıl önce bugün yaşadığı kurtuluş coşkusunu sürekli diri tutmuş; vatanı uğruna toprağa düşen şühedadan vefasını hiçbir zaman eksik etmemiştir. 12 Mart, bu şehrin sadece işgalden kurtarıldığı gün değildir. 12 Mart aslında Türkiye'nin kurtuluşu, istiklal ve bağımsızlık mücadelesine giden yolda önemli bir milattır. Öyle ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri, düşman işgalinden kurtuluşun hemen ardından 1919 Erzurum Kongresi ile yine Erzurum'da atılmıştır. Aziz milletimizin, istiklal ve istikbali uğruna verdiği destansı mücadelenin son halkalarından biri olan 12 Mart Erzurum'un Kurtuluşu, büyük Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, canı pahasına kazandığı, kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu zafer tacıdır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizi bölmek isteyen iç ve dış düşmanlar, her zaman karşısında bu asil milletin dik duruşunu, azmini, kararlılığını bulacak ve milletimiz bu topraklar üzerinde hain emelleri olanlara her zaman gerekli cevabı verecektir. Bu anlamda Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıl dönümünde, bu toprakları bizlere kanlarıyla, canlarıyla vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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