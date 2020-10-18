Başkan Oral: "Azerbaycanlı kardeşlerimizleyiz"
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Başkan Oral: "Azerbaycanlı kardeşlerimizleyiz"

18.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:12
Başkan Oral:

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü kutladı.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü kutladı.

Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. Öte yandan, Altınova Belediye Meclisi insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı oy birliğiyle kınadı. Türk halkının, Azerbaycan'ın sürdürdüğü haklı mücadelenin yanında olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Ermenistan Ordusu çok büyük çaresizlik içindedir ve her gün yeni bir insanlık suçu işlemektedir. Kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşlik, korkaklık, hak hukuk tanımazlıktır. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır. Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmayacaktır. Ülke savunmasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Öte yandan, Altınova Belediye Meclisi Ekim ayı olağanüstü Meclisi'nde Azerbaycan topraklarında insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı oy birliğiyle kınadı. Ayrıca, Altınova Belediye Meclisi Azerbaycan'dan bir şehirle Kardeş şehir olunması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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