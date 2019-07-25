Başkan Oprukçu: "İstihdam Ereğli'nin öncelikli ihtiyacı"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından "Kadın Girişimciliği, Türkiye'de Kadın Girişimciliği'nin Durumu ve Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Zorluklar ve Aldıkları Destekler" adlı seminer gerçekleştirildi.

Ereğli Belediyesi tarafından yürütülen Türkiye - Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı Gençler için Daha Fazla İstihdam Projesi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Serdar Yalçınkaya'nın sunduğu "Kadın Girişimciliği, Türkiye'de Kadın Girişimciliği'nin Durumu ve Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Zorluklar ve Aldıkları Destekler" konulu seminer verildi.

"İstihdam Ereğli'nin öncelikli ihtiyacı"

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "İstihdam şehrimizin önemli sorunları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Şehrimizin gelişimi açısından üretimin ve istihdamı artırmanın önemli bir yeri vardır. Ereğli Belediyesi olarak bunun bilinci ile hareket ederek projeler üretmeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Türkiye - Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı Gençler için Daha Fazla İstihdam Projesini hayata geçirmiştik. Bir yandan da eğitim ve seminer programlarımızı sürdürüyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, katılım gösteren kıymetli hemşehrilerimize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Seminere Ereğli Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Aysun Özçelik ile üyelerinin, Engelsiz Yarınlar Sosyal Kültürel Dayanışma Derneği Başkanı Songül Vural ile üyelerinin ve Ereğli'de girişimciliğe önem veren kadınlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA