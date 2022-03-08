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Başkan Oprukçu'dan belediye çalışanlarına müjde

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Oprukçu'dan belediye çalışanlarına müjde

Konya'nın Ereğli ilçe Belediyesi memurlar ve KHK'lı işçilerden sonra Belediyede çalışan kadrolu işçiler için de Türk-İş Sendikası'na bağlı Belediye-İş Sendikası ile ek protokol imzaladı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli ilçe Belediyesi memurlar ve KHK'lı işçilerden sonra Belediyede çalışan kadrolu işçiler için de Türk-İş Sendikası'na bağlı Belediye-İş Sendikası ile ek protokol imzaladı. Mart ayından itibaren kadrolu işçilerin maaşlarına 500 TL ek ücret yansıtılacak.

Belediye-İş Sendikası Konya Şube Başkanı İbrahim Koral'ın katıldığı imza töreninde açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Zor günler geçirdiğimiz bu süreçte çalışanlarımızın ekonomik düzeylerini bir nebze de olsa düzeltmek ve refah düzeylerini artırmak amacıyla adım atmaya devam ediyoruz. Memurlarımız, KHK'lı işçilerimizin ardından bünyemizde çalışan kadrolu işçilerimiz için de Belediye-İş Sendikası ile ek protokol imzaladık. İşçilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Başkan Oprukçu'dan belediye çalışanlarına müjde

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kanun Hükmünde Kararname, Belediye İş Sendikası, Türk İş, Konya, Politika, Haberler

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