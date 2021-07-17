Başkan Öndeş'ten işçilere ikramiye müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Öndeş'ten işçilere ikramiye müjdesi

Başkan Öndeş'ten işçilere ikramiye müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bayram tatili öncesi son mesai gününde işçilerin bayramlarını kutlayarak, bir de müjde verdi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bayram tatili öncesi son mesai gününde işçilerin bayramlarını kutlayarak, bir de müjde verdi. Belediye işçi ve şirket personellerine yasal olarak ödenecek olan Kurban Bayramı ikramiyelerinin Arefe Günü yani 19 Temmuz Pazartesi günü itibariyle hesaplarına yatırılacağını söyledi.

İkramiye müjdesi ile personellere çifte bayram yaşatan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş "Ülke olarak ekonomik anlamda zor zamanlar geçirdiğimiz bugünlerde yerel yönetimler olarak bizler de bu durumdan doğrudan etkileniyoruz. Ancak göreve geldiğimiz günden bugüne önce emek ve alın teri diyerek personellerimizin ödemelerini, emeklerinin karşılıklarını eksiksiz alması için bu konuya hassasiyetle yaklaştık. Bu çerçevede işçilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 19 Temmuz Pazartesi günü yani Arefe Günü hesaplarına yatıracağız. Tüm personellerimizin, onların kıymetli ailelerinin ve halkımızın mübarek Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Emre Altuğ Tolga Akış Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Şenol Güneş Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Öndeş'ten işçilere ikramiye müjdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 01:11:52. #1.16#

title