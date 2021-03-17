Başkan Öndeş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, temasları çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir araya geldi.

Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, temasları çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir araya geldi.

Başkan Öndeş, belediye çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Gerçekleşen görüşmede daha etkin ve verimli bir belediyecilik konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Öndeş ve Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Başkan Öndeş, "Fikir alışverişinde bulunduk"

Ankara'da CHP Genel Merkezini ziyaret eden ve burada bir dizi ziyarette bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi. Belediye Başkanı Öndeş " Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemizde halka dokunan, üreticiyi destekleyen, sosyal belediyecilik ilkesi ışığında ayrım yapmaksızın herkesi kucaklayan bir yönetim sergiliyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız tüm çalışmalar çerçevesinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hem de Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun ile bir araya gelerek kendilerine gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunduk. Daha etkin ve verimli bir belediyecilik üzerine karşılıklı fikir alışverişi yaptık. Kendilerine kabulleri için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı