Başkan Öndeş; "Hangi taşı kaldırsak altından borç, icra ve haciz çıkıyor"

28.08.2019 16:06

AYDIN (İHA) – Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, mali anlamda zor günler yaşayan Germencik Belediyesi'nin geçmişten kalan borç ve icralarla uğraştığını belirtti.



31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez Germencik Belediyesi'nde köklü değişiklikler yapan ve vizyoner bir belediye inşa etmek için yoğun bir şekilde çalışan Başkan Fuat Öndeş işe mali disiplini ele alarak başladı.



31 Mart yerel seçimlerinin ardından görevde olduğu sürede ilk iş olarak mali disiplini sağladıklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, hangi taşı kaldırsak altından borç, icra, haciz çıkıyor diyerek tepkisini dile getirdi.



Başkan Fuat Öndeş, göreve geldiği günden beri 2018 yılından kalma özellikle esnaflara ödenmesi gereken çok sayıda küçük ve büyük meblağlı ödemeleri yaptıklarını söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından iki aylık hizmet süresinde işçilerin 2018/2019 dönem içerisinde ödenmemiş toplamda 52 günlük ikramiyelerini yakın zamanda ödeyeceklerini ifade etti. Makul ve yapıcı bir mali politika izlediğini ifade eden Başkan Öndeş, keyfi nedenlerle yıkıma dair meclis ve encümen kararları bile olmadan yıkılan halı saha hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Mahkemeye dava açarak davayı kazanan vatandaşın mağdur edildiği ve haklı olduğuna dikkat çeken Başkan Öndeş bir belediye başkanından çok iş adamı mantığıyla hareket ediyor. Başkan Öndeş " Halı saha konusunda mağdur edilen vatandaşımızla oturup konuştuk. Borcu 315 bin liradan 200 bin liraya düşürerek, 115 bin lira indirim üzerinde anlaştık. Ödemeyi de taksitli olarak kabul etti. Çünkü belediyenin önceki döneminde yapılan bunun gibi bir takım keyfi hareketler birçok insanı mağdur etmiş durumda. İnsanlar da haklı olarak zararlarının karşılanmasını istiyor. Ancak benim de belediye olarak bütçem ve mali durumum belli. Hem insanların haklılığını göz önünde bulundurarak hem de belediyemizin geleceğini düşünerek belediyeyi bir iş adamı mantığıyla yönetiyorum. Uyguladığım bu mali politika ile zarardan kar ediyoruz." dedi.



Başkan Fuat Öndeş, mali düzenin sağlanması ve kaynakların doğru kullanılması için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Fuat Öndeş, "31 Mart itibariyle Germencik Belediyesi'nin borçlarını duyurduk. Bu borçların ödemeleri gerçekleştiriyoruz. Germencik Belediyesi gibi büyük bir kurumun esnafa küçük meblağlarda borçlu kalmasına gönlümüz razı olamazdı. Bu ödemeleri de karşılıklı anlaşmalarla ödüyoruz" dedi.



Tüm bu olumsuzluklara rağmen yılmadan, büyük bir istek ve çabayla gelir kaynakları oluşturmak için projeler geliştirdiklerini, israfın önüne geçerek tasarruf tedbirlerini artırdıklarını kaydeden Başkan Öndeş, "Belediyemizi devraldığımızda ilk olarak mali durum hakkında arkadaşlarımızla beraber detaylı bir çalışma yaptık. 26 milyon lira karşılığında 195 taşınmazın satıldığını buna rağmen 26 milyon lira borç olduğunu gördük. Taşınmazlardan elde edilen gelirin buhar olduğu, bir o kadar da borç yapıldığını gördük. Gelir kaynağı oluşturulmamış, israf had safhalara ulaşmış. 89 adet taşınmaz icra ve hacizlerle rehin edilmişti. Geçmişten gelen borçlar yüzünden bu rakam 100'e ulaştı. 4.5 milyon TL daha icra geldi ve gelmeye devam ediyor" dedi.



"Mali disiplinsizlik Germencik Belediyesi'nin birçok kazancını elinden almış"



Projelerin altyapı çalışmaları ve planlamalarının yapılması yanında en büyük işin mali disiplini sağlamak olduğunu belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Örnek vereyim Germencik Belediyesi'ne ait araçların akaryakıt giderlerini yüzde 50 düşürdük, aynı işi yapıyoruz fakat önceki dönemde kullanılan aylık yakıt miktarı 60 bin lira iken şimdi 30/35 bin liraya düştü . Dolayısıyla alacağımız her türlü tedbirlerle hesabını bilen ve hesap verebilen bir belediye inşa edeceğiz. Mali disiplinsizlik Germencik Belediyesi'nin birçok kazancını elinden almış. İnşallah önümüzdeki dönem çok daha güzel işler yapacağız. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.



5 ayda 1 milyon lira tasarruf



İktisadi ve mali açıdan zor günler geçirdiklerini söyleyen Başkan Fuat Öndeş buna rağmen harcamaları minimum seviyeye çekerek önemli miktarda tasarruf elde ettiklerini söyledi. Başkan Öndeş " Göreve geldiğimizde ilk iş bir pankart astırmıştık ve borç durumumuzu halkımızla paylaşmıştık. Şeffaflık bizim vazgeçilmez ilkemiz. Öncelikle açık ve şeffafız. Halk parasının nereye gittiğini, ne şekilde harcandığını, karşılığında ne aldığını bilmek zorunda bilmeli. Biz bu pankartta 2 ayda 371 bin lira tasarruf sağladığımızı beyan etmiştik. Bugün bu rakam 1 milyon liraya ulaştı. Zorunlu ve haklı gerekçelerle yollarımızı ayırdığımız arkadaşlarımızın yasal çerçevede kıdem ve ihbar ücretleri ile diğer alacaklarını ödüyoruz. Tasarruf ediyor, özkaynaklarımızla mücadele veriyoruz. Amacımız kendi kendine yeten, çalışan, üreten bir belediye düzeni kurmak. Koltuklar gelip geçici. Önemli olan iz bırakabilmek, iyi anılmak, halkın takdir ve teveccühüne layık olabilmek. Biz bu bilinç ve istekle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm kötü tablolara ve zorluklara rağmen çalışacağız. Şeffaf ve dürüst belediyecilik ilkemiz gereği böyle bilgilendirmeleri halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA