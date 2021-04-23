Başkan Öndeş, çocuklara ödüllerini takdim etti
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Başkan Öndeş, çocuklara ödüllerini takdim etti

Başkan Öndeş, çocuklara ödüllerini takdim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklar için "Andımızı En Güzel Okuma" yarışması başlatan Germencik Belediyesi yarışma sonucunu sosyal medya hesaplarından duyurarak, dereceye giren çocukları açıkladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklar için "Andımızı En Güzel Okuma" yarışması başlatan Germencik Belediyesi yarışma sonucunu sosyal medya hesaplarından duyurarak, dereceye giren çocukları açıkladı.

Büyük ilgi gören ve yoğun bir katılımla gerçekleşen yarışma neticesinde kurulan komisyon tarafından en iyi 3 öğrenci seçilerek ödüle hak kazandı. Yarışma sonucunda Neşe Zümra Kızılcık birinci, Elif Rana Yelestepe ikinci ve Adem Acar üçüncü oldu. Pandemi tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebiyle dereceye giren çocukların ödüllerini Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bizzat evlerinde ziyaret ederek takdim etti. Birinciye bisiklet, ikinci ve üçüncü olan çocuklar ise tablet kazandılar. Büyük bir mutluluk yaşayan çocuklar ve aileleri böyle bir yarışma düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür ettiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Germencik Belediyesince düzenlenen Andımızı En İyi Okuma Yarışması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tüm çocuklara katılımları için teşekkür ederek, çocukların içten performansları sebebiyle tarifsiz bir gurur yaşadıklarını ifade etti. Belediye Başkanı Fuat Öndeş "Milli birlik ve beraberliğimize katkıda bulunmak için bu doğrultuda milli maneviyatımızı arttıracak böyle bir çalışma yapmayı planladık. Çocuklarımız için gerek Çocuk Bayramı olması vesilesiyle gerekse kısıtlamalarda bir nebze psikolojilerine olumlu etki etmesi için güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yarışmaya gösterilen ilgi ve katılımcı çocuklarımızın Andımızı büyük bir içtenlikle okuduklarını görmek bizlere tarifsiz bir duygu yaşattı. Bu vesile ile dereceye giren çocuklarımızı tebrik ediyor, tüm katılımcı evlatlarımıza da teşekkür ediyorum. Yurttaşlarımızın ve aydınlık yarınlarımızın habercisi ve en büyük teminatı tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Öndeş, çocuklara ödüllerini takdim etti
Başkan Öndeş, çocuklara ödüllerini takdim etti
Başkan Öndeş, çocuklara ödüllerini takdim etti
Başkan Öndeş, çocuklara ödüllerini takdim etti
Başkan Öndeş, çocuklara ödüllerini takdim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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