Başkan Öndeş; "Çiftçi ve üreticilerimiz yalnız değil, biz varız"
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Başkan Öndeş; "Çiftçi ve üreticilerimiz yalnız değil, biz varız"

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, üreticiyi tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kurduğu GERKOOP ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Öndeş;
27.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:25

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, üreticiyi tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kurduğu GERKOOP ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Öndeş, ilçe genelinde faaliyet gösteren tarımsal kalkına kooperatifi başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve büyükşehir belediyesi yetkilileri bir araya gelerek, bir süre önce yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Germencik İlçe Kongresine ev sahipliği yaparak görücüye çıkan Germencik Belediyesi Bardakçı Kahvesi Sosyal Tesislerinde toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen istişare toplantısında karşılıklı fikir alışverişleriyle neler yapılacağı, nasıl bir yol izleneceği, görev paylaşımları ve ulaşılmak istenilen hedefler gibi GERKOOP ile ilgili önemli konulara değinildi.

GERKOOP istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ana hedeflerinin üreticinin emeğini korunmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Öndeş "Pandemi süreci müddetince vatandaşlarımızın sağlığını korumak için ağırlığımızı Korona virüs ile ilgili tedbirlere verdik ve ister istemez GERKOOP ile ilgili çalışmalarımıza ara vermek durumunda kaldık. Bugün normalleşme süreci ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyor, arayı kapatmak için daha hızlı çalışıyoruz. Bu çerçevede üreticilerimizin haklarını korumak, onların madden ve manen huzur ve refahını sağlamak için GERKOOP'u kurduk. Tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan, dünya incir üretiminde birinci sırada yer alan bir ilçeyiz. Zeytin yağımızın kalitesi ortada. En önemlisi de süt üretiminde 50 tonun üzerinde bir rakamla bu alandaki pazarın gözdesi durumundayız. Ancak üreticilerimizin çoğunluğu münferit hareket ettiğinden dolayısı ile yalnız kaldığından firma ve tüccarlara boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Buna dur demek için Üreticinin haklarının korunacağı, gücüne güç katacağı bir yapı olacak olan GERKOOP'u kurduk" diye konuştu.

"Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerimiz bu işin lokomotifi olacak"

Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin bu süreçteki önemine de değinen Belediye Başkanı Öndeş sürecin lokomotifisiniz diyerek bu kooperatiflere ciddi görev düştüğünü ifade etti. Öndeş "Biz üreticiden tarafız, emeğin, alın terinin, bir ineği olan teyzemizin sütün tek bir damlasını bile feda etmeye razı gelmeyiz. Bu bilinç ve hassasiyetle çalışıyoruz. İşte tam bu noktada üreticilerimizin oluşturduğu tarımsal kalkınma kooperatiflerimiz bu emeğin korunması yani kendi huzur ve mutlulukları için daha çok çalışacak ve bu işin lokomotifi olacaklar. Süreç çetin ve zor ancak organize bir çalışma ve iş birliği ile başarı kaçınılmaz. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Ben siyaset gütmeyen sadece ama sadece memlekete ve millete hizmet odaklı birisiyim. Bu ilke ışığında halkın menfaatine ne gerekiyorsa yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim" dedi.

Bardakçı Kahvesi büyük beğeni topladı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in yoğun çalışmaları ile yapımı tamamlanan ve ilçeye kazandırılan Bardakçı Kahvesi Sosyal Tesisleri toplantıya katılan misafirler tarafından oldukça beğenildi. Öndeş'e teşekkür eden katılımcılar böyle bir tesisin ilçeye kazandırılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Öndeş'in yonca desteği sürüyor

Öte yandan çiftçilere yönelik yonca desteği çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çalışma yapan Belediye Başkanı Öndeş, pilot bölge olarak belirlenen Reisköy'de gerçekleştirilen ikinci yonca hasadının ardından uygun fiyatlı yonca desteğini sürdürdü. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş "Çiftçi ve üreticimizin her zaman destekçisiyiz ve olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

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