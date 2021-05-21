Başkan Öndeş, "Belediyeler arası işbirliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Öndeş, "Belediyeler arası işbirliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz"

Başkan Öndeş, 'Belediyeler arası işbirliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Germencik Belediyesi ve 6 tarımsal kalkınma kooperatifi iş birliği ile kurulan ve kısa süre zarfında hızla büyüyerek markalaşan İNYA, satış ağını genişletiyor.

Germencik Belediyesi ve 6 tarımsal kalkınma kooperatifi iş birliği ile kurulan ve kısa süre zarfında hızla büyüyerek markalaşan İNYA, satış ağını genişletiyor. Son olarak Kuşadası Belediyesi Halk Ada Market reyonlarında yerini alan İNYA Kuşadalılarla buluştu.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in çalışmalarıyla kurulan ve büyük bir marka haline gelen, ulusal ve uluslararası fuarlarda boy gösteren İNYA ününü arttırırken diğer yandan pazarlama ve satış ağını da genişletiyor. Germencik Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin karşılıklı iş birliği ve koordinasyonunun bir sonucu olarak Halk Ada Market'te yerini alan İNYA, açılacak diğer Halk Ada Market Şubelerinde de ürünlerini sergileyecek.

Öndeş'ten Günel'e teşekkür

İNYA markasına ait incir, zeytin, zeytinyağı, sabun, kolonya vb. gibi organik ve yüksek kaliteli ürünlerin Kuşadası Belediyesi iştiraki olan Halk Ada Market'te satışa başlandığını sosyal medya hesabından duyuran Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel' teşekkür etti. Belediye Başkanı Öndeş "İNYA markalı ürünlerimiz Kuşadası Belediyesi Halk Ada Market reyonlarında yerini aldı. Belediyeler arası karşılıklı iş birliği ve koordinasyonla markalaşma sürecimiz çerçevesinde önemli bir adım daha attık. Başta Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel olmak üzere emeği geçen herkese üreticilerimiz ve Germencik halkı adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Başkan Öndeş, 'Belediyeler arası işbirliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz'
Başkan Öndeş, 'Belediyeler arası işbirliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Ceyda Düvenci Engin Akyürek Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Töre Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Öndeş, "Belediyeler arası işbirliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 18:15:01. #1.14#

title