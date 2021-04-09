Başkan Ömer Günel Yeniden Enerji Kentleri Birliği Encümen Üyesi Oldu
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Başkan Ömer Günel Yeniden Enerji Kentleri Birliği Encümen Üyesi Oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Ömer Günel Yeniden Enerji Kentleri Birliği Encümen Üyesi Oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ankara'da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği 2021 Yılı Nisan Ayı olağan meclis toplantısında yeniden encümen üyeliğine seçildi.

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ankara'da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği 2021 Yılı Nisan Ayı olağan meclis toplantısında yeniden encümen üyeliğine seçildi. Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın sahip olduğu jeotermal kaynakları sağlık turizmi alanında kullanmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Kuşadası'nı termal sağlık turizminin merkezi haline getireceğiz" dedi.

Enerji Kentleri Birliği 2021 Yılı Nisan Ayı olağan meclis toplantısı Ankara'da gerçekleşti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in bir kez daha encümen üyeliğine seçildiği toplantıda jeotermal enerjinin ısıtma ve seracılıkta kullanılması konusu masaya yatırıldı.

Termal kaynaklarımız sağlık turizmi ve ısınma alanında kullanılacak

Toplantının ardından konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın sahip olduğu jeotermal potansiyeli sağlık turizmi alanında etkin ve verimli bir biçimde kullanabilmek amacıyla sürdürdükleri çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Davutlar ve Güzelçamlı bölgesinin termal sağlık turizmi yapmaya çok uygun olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Döşediğimiz 4 kilometrelik termal sıcak su isale hattı ile Davutlar Mahallesi'nde bulunan belediyemize ait iki jeotermal kuyu aracılığıyla termal su verdiğimiz turistik tesis sayısını 5'e yükselttik" dedi.

Kuşadası'nda jeotermal kaynakların kullanımı yolu ile elektrik üretimine yönelik bir çalışma veya girişimin söz konusu olmadığını vurgulayan Başkan Ömer Günel "Kuşadası'nda bulunan termal suyun ulaşabildiği maksimum sıcaklık 58 derecedir. Bu sıcaklık enerji üretimi için gerekli olan 90-150 derecinin çok altında kalmaktadır. Kaldı ki termal suyumuz enerji üretimi için gerekli sıcaklığa sahip olsa dahi Kuşadası gibi bir turizm kentinde JES kurulumu söz konusu dahi olamaz. Bu yönde bir iddiada bulunmak bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Jeotermal kaynaklarımızı enerji üretimi alanında değil, turizmi 12 aya yayma olanağı sunacak olan termal sağlık turizmi ve ısınma alanında kullanacağız" dedi. - AYDIN

Başkan Ömer Günel Yeniden Enerji Kentleri Birliği Encümen Üyesi Oldu
Başkan Ömer Günel Yeniden Enerji Kentleri Birliği Encümen Üyesi Oldu
Başkan Ömer Günel Yeniden Enerji Kentleri Birliği Encümen Üyesi Oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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