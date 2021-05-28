Başkan Ömer Günel Sözünü Tutuyor, Esnafın Yüzü Gülüyor
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Başkan Ömer Günel Sözünü Tutuyor, Esnafın Yüzü Gülüyor

Başkan Ömer Günel Sözünü Tutuyor, Esnafın Yüzü Gülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sanayi Sitesi'nde yürütülen alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sanayi Sitesi'nde yürütülen alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak'ın da eşlik ettiği alan gezisinde esnaf ve çalışanlar, Başkan Ömer Günel'e Sanayi Sitesi'nde başlattığı hizmet seferberliğinden dolayı teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi'nin Sanayi Sitesi'nde başlattığı yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Toplam 6 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında 6, 16 ve 18'inci sokaklardaki hafriyat, tesviye ve zemin düzleştirme işlemleri tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bölgeye bugüne kadar 250 metre yağmur suyu hattı döşendi. Kısa sürede tamamlanması planlanan alt yapı çalışmalarının ardından yollara sıcak asfalt dökülecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak'ın da eşlik ettiği alan gezisinde Başkan Ömer Günel, saha amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sanayi Sitesi'nde başlatılan hizmet seferberliğinden dolayı yüzü gülen esnaf ile çalışanlar Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

"Bizimle yakından ilgileniyor"

Sanayi Sitesi esnaflarından Necdet Gökyürek, "Burada yürütülen çalışmalardan çok memnunuz. Belediye Başkanımız Ömer Günel, Sanayi Sitesi'ne çok özen gösteriyor. Esnaf olarak kendisine ilettiğimiz her konuda bizimle çok yakından ilgilendi. Eksiklerimizi hızlı bir şekilde giderdi" dedi.

Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak ise "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, sezon başlamadan önce buradaki alt ve üst yapıyı yenileme sözü vermişti. Bu sözünü de tuttu. Çalışmalar sayesinde Sanayi Sitesi'nin çehresi de değişmeye başladı. Bu durum esnafımızı da çok memnun ediyor. Ben Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu ve esnaf arkadaşlarım adına kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Esnafa yakışır bir hale gelecek"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de "İki yıl önce Aydın Büyükşehir Belediyemiz, Sanayi Sitesi'ne ana arter yolu yapmıştı. Daha sonra yine Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde buraya parke yol yaptık. Şimdi de 6 bin metrekarelik bir alanı yağmur suyu hatları ve kaldırımları ile birlikte yeniliyoruz. Böylece Sanayi Sitesi'nde alt ve üst yapı sorunu kalmayacak. Sanayi Sitesi'nde zaman içerisinde peyzaj çalışması da gerçekleştireceğiz. Sanayi Sitesi, esnafına yakışır bir hale gelecek" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Ömer Günel Sözünü Tutuyor, Esnafın Yüzü Gülüyor
Başkan Ömer Günel Sözünü Tutuyor, Esnafın Yüzü Gülüyor
Başkan Ömer Günel Sözünü Tutuyor, Esnafın Yüzü Gülüyor
Başkan Ömer Günel Sözünü Tutuyor, Esnafın Yüzü Gülüyor
Başkan Ömer Günel Sözünü Tutuyor, Esnafın Yüzü Gülüyor
Başkan Ömer Günel Sözünü Tutuyor, Esnafın Yüzü Gülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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