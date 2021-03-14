- Başkan Ömer Günel'den aşı çağrısı
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- Başkan Ömer Günel'den aşı çağrısı

14.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:52

- Başkan Ömer Günel'den aşı çağrısı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ikinci doz Covid-19 aşısını Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yaptırdı.

- Başkan Ömer Günel'den aşı çağrısı

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ikinci doz Covid-19 aşısını Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yaptırdı.

Aşı sırası gelen Kuşadalılara çağrıda bulunan Başkan Ömer Günel, "Vatandaşlarımızın aşı yaptırmak için sadece aile sağlığı merkezlerini değil, devlet hastanelerini de tercih etmeleri aşı merkezlerindeki yoğunluğu azaltacaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde Covid-19 ile mücadele kapsamında yürüttüğü aşılama programı aralıksız sürüyor. Aşı sırası gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Devlet Hastanesine giderek Covid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı.

Aşı yaptıracak olan hemşehrilerine çağrıda bulunan Başkan Ömer Günel, "Geçtiğimiz sene Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronovirüsle mücadelemizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara harfiyen uymalarını istiyoruz. Ülkemizde aşılamanın başlaması bizleri bir nebze rahatlamış olsa da hala koronavirüse karşı korunmamız gerekiyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın aşı yaptırmak için sadece aile sağlığı merkezlerini değil, devlet hastanelerini de tercih etmeleri aşı merkezlerindeki yoğunluğu azaltacaktır. Tedbiri elden bırakmayalım" diye konuştu.

- Başkan Ömer Günel'den aşı çağrısı
- Başkan Ömer Günel'den aşı çağrısı
- Başkan Ömer Günel'den aşı çağrısı
- Başkan Ömer Günel'den aşı çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

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