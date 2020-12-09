Başkan Olgun'u vuran şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Olgun'u vuran şahıs yakalandı

09.12.2020 22:58 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:03
Başkan Olgun'u vuran şahıs yakalandı

Gümüşhane Valiliği, Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun'u makam odasında vurarak kaçan şahsın silahıyla birlikte yakalandığını duyurdu.

Gümüşhane Valiliği, Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun'u makam odasında vurarak kaçan şahsın silahıyla birlikte yakalandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada akşam saatlerinde Tekke köyündeki Gümüşhanespor Tesisleri'nde kulüp başkanı Olgun'un makam odasında gerçekleşen olayın ardından güvenlik güçlerinin teyakkuza geçtiği belirtilerek, "Görgü tanıklarının da ifadesine göre silahlı saldırıyı gerçekleştiren İ.K. isimli şahıs, saldırıda kullanmış olduğu silahla birlikte Merkez ilçeye bağlı Yukarı Alıçlı köyü civarında kolluk kuvvetlerimizce yakalanmıştır. Silahlı saldırı olayıyla ilgili tahkikat adli makamlarca yürütülmektedir" denildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan İ.K. gözaltına alınırken diğer şüpheli M.E.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay:

Misli.com 2. Lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, bugün oynanan Zonguldak Kömürspor A.Ş. müsabakasının ardından Tekke köyünde bulunan kulüp binasına gitmiş, buradaki makam odasında kendisiyle özel görüşmek isteyen İ.K. ve M.E. isimli şahıslarla görüştüğü sırada tabancayla vurularak yaralanmıştı. Şüphelilerden İ.K.'nin cezaevinde hükümlü olduğu ve Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı salıverildiği öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler araçla bölgeden kaçarken, Başkan Olgun 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olgun'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kardeşini ve yengesini vuran şahıs tutuklandı
Kardeşini ve yengesini vuran şahıs tutuklandı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı
Alkollü şahıs yanlışlıkla kendisini vurdu
Alkollü şahıs yanlışlıkla kendisini vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Nuri Donald Trump Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Demet Akalın Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Tisserand Okan Buruk Ersun Yanal Pierre Webo Serdar Aziz
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Olgun'u vuran şahıs yakalandı - Gümüşhane
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 23:06:56. #1.14#
title