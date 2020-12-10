Başkan Olgun'a saldıran diğer şahısta yakalandı
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Başkan Olgun'a saldıran diğer şahısta yakalandı

10.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:17
Başkan Olgun'a saldıran diğer şahısta yakalandı

Gümüşhane Valiliği, Misli.com 2.lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor kulübü başkanı Vahit Olgun'a makam odasında gerçekleştirilen silahlı saldırının şüphelisi olan ikinci şahsın da yakalandığını duyurdu.

Gümüşhane Valiliği, Misli.com 2.lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor kulübü başkanı Vahit Olgun'a makam odasında gerçekleştirilen silahlı saldırının şüphelisi olan ikinci şahsın da yakalandığını duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a yapılan silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak görgü tanıklarının da ifadesine göre silahlı saldırıyı gerçekleştiren İ.K. isimli şahsın Yukarı Alıçlı köyünde yakalanmasının ardından İ.K ile olay sırasında birlikte olan ve olay yerinden birlikte kaçan M.E. isimli şahsın da merkeze bağlı Yukarı Alıçlı köyü civarında saklandığı alanda Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Silahlı saldırı olayıyla ilgili tahkikatın adli makamlarca yürütüldüğü kaydedildi.

Misli.com 2. Lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor kulübü başkanı Vahit Olgun, bugün oynanan Zonguldak Kömürspor A.Ş müsabakasının ardından Tekke köyünde bulunan kulüp binasına gitmiş, buradaki makam odasında kendisiyle özel görüşmek isteyen İ.K ve M.E isimli şahıslarla görüştü sırada tabancayla vurularak yaralanmıştı. Şüphelilerden İ.K'nin cezaevinde hükümlü olduğu ve Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı salıverildiği öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler araçla bölgeden kaçarken, Başkan Olgun 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olgun'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:26:31. #1.15#
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