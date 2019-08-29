Başkan Ölçek'ten 30 Ağustos mesajı

29.08.2019 12:23

Çanakkale AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Başkan Ölçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Tarih boyunca karşılaştığı bütün engelleri birlik ve beraberlik içinde, kararlı duruşuyla aşan aziz milletimiz bugün de istiklalimizi tehdit eden dış güçler ve onların içerideki uzantıları olan şer odaklarına aynı kararlılıkla cevap vermekten asla çekinmemiştir. Tarihte hiçbir dönemde dayatma ve sömürüyü kabul etmeyen bir milletin fertleri olarak bugünkü mevcudiyetimizin yegane dayanağı da aynı onurlu duruştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA