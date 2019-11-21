Başkan Öküzcüoğlu ADD'nin buluşma gecesine katıldı

21.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:56

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Değerleri ve Birliktelik Buluşması" programına katıldı.



Alaşehir Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından "Cumhuriyet Değerleri ve Birliktelik Buluşması" programı düzenlendi. Düzenlenen programda dernek üyeleri bir araya gelerek Atatürk ile ilgili konuşmalar yaptı, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Gecede konuşan Dernek Başkanı İlhan Yüce Egelioğlu, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacaklarını söyledi.



Gece katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Çocuklarımıza Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinin yaşatılabileceği bir eser bırakabilmek için siyasete atıldım. Çocuklarımız yarın büyüdükleri zaman, 'baba bize ne bıraktınız' dedikleri zaman cevap verebileceğimiz bir sistem, bir ortam bırakabilmek için siyasete atıldım. İleride keşke yapsaydık dememek için siyasete atıldım. Atatürkçülük bir ilimdir, Atatürkçü düşünce akla ve bilime değer vermektir. Bizlerde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, Atatürk'ün bizlere armağan ettiği cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.



Konuşmaların ardından gecede ses sanatçısı Fulya Hepşan ve ekibi Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirirken davetliler de zaman zaman eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA