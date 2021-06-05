Başkan Okutur: Sürdürülebilir çevre yönetimi önemli
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Başkan Okutur: Sürdürülebilir çevre yönetimi önemli

Başkan Okutur: Sürdürülebilir çevre yönetimi önemli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi sürecinde özellikle gıdada yeterliliğin, tarımsal üretim ve sürdürülebilirliğin sürekli gündemde olduğuna dikkat çeken İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Tarladan soframıza uzanan zincirde, çevre konusu gıda güvenliği açısından ele alınmalıdır" dedi.

Pandemi sürecinde özellikle gıdada yeterliliğin, tarımsal üretim ve sürdürülebilirliğin sürekli gündemde olduğuna dikkat çeken İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Tarladan soframıza uzanan zincirde, çevre konusu gıda güvenliği açısından ele alınmalıdır" dedi.

Çevre kirliliği, doğa için büyük bir tehdit olduğunu söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Sürdürülebilir tüketim ve üretim de dahil olmak üzere doğayı bozmadan korumaya, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye özen göstermeliyiz. Böylece gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlayabiliriz" diye konuştu.

"TARIMSAL ÜRETİM DOĞAYA ZARAR VERMEDEN ARTMALIDIR"

Tarımsal üretimin doğaya zarar vermeden artması gerektiğini belirten Okutur, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya Çevre Günü bu sene Ekosistem Restorasyonu teması ile kutlanmaktadır. Ekosistem restorasyonu, doğayı iyileştirmek ve tahribatları yok etmektir. Sürdürülebilir üretim yöntemleriyle gerçekleştirilen tarım sayesinde kaliteli gıda maddeleri tüketicilere ulaşmış oluyor. Aynı zamanda bu yöntemle; toprakların, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının da korunmasını sağlanıyor. Tarımsal üretim yapılırken doğaya zarar vermeden, sürdürülebilir tarım yöntemleri kullanılarak hem toprakların verimi artırılmış olur hem de dünya genelinde özellikle de pandemi döneminde sıkça gündeme gelen gıda ihtiyacı da fazlasıyla karşılanmış olur."

"DOĞAL KAYNAKLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEKİLDE YÖNETMEYE ÖZEN GÖSTERMELİYİZ"

Doğal kaynakların, doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğine de işaret eden Başkan Haluk Okutur, "Tarım ve orman alanlarının, amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi için gereken özen gösterilmelidir. Bu nedenle ekolojik yıkımla mücadele ederek, gelecek nesillerimiz için sürdürebilir çevre yönetimi anlayışı benimsenmelidir. İnsanlığın ve gezegenimizin geleceği için tüm faaliyetlerimizde çevre ve ekonomik büyümeyi bir arada tutarak, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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