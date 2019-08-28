Başkan okul boyadı

28.08.2019 10:31

Her alanda eğitime verdiği önemle dikkat çeken Gölbaşı Belediyesi, ilçemizde faaliyetini sürdüren okullara 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasına kısa bir süre kala boya malzemesi desteğinde bulundu.

Öğrencilerin daha temiz ve nezih bir ortamda derslerine devam edebilmesi amacıyla, Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle koordineli olarak ihtiyaçları belirleyen Gölbaşı Belediyesi, tedarik çalışmalarını tamamlayarak Fen İşleri Müdürlüğü kanalıyla 350 adet plastik boya, 200 adet tavan boyası, 100 adet yağlı boya ve 90 adet tineri okullara teslim etmeye başladı.

Kaymakam ve Başkan İlçemiz İçin Bir Kazanç

İhtiyaçları belirlenen 45 eğitim kurumu için sağlanan boya desteğiyle yetinmeyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, malzemelerin dağıtımıyla da bizzat ilgilendi. Bununla da yetinmeyen Başkan Şimşek İlçe Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile Baldudak İlköğretim Okulu'na giderek sınıfların duvarını birlikte boyadılar. Belediye Başkanı ve İlçe Kaymakamının bu mütevazi, samimi ve hizmetkar tutumu kentimiz için önemli bir kazanç olarak değerlendirildi.

Eğitime Destek Devam Edecek

Geleceğimizi şekilllendirecek olan çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şartlardayapabilmesi için belediye imkanları ölçüsünde her türlü desteğe devam edeceklerine dikkat çeken Şimşek: "Ülke ve ilçe olarak ilgi alanları doğrultusunda donanımlı bireyler yetiştirmeye ihtiyacımız var. Bunun için, eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerin yanı sıra kurumlarımızın fiziki şartlarını da yeterli seviyeye çıkarmak önem arz ediyor. İlçemizin bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. Resmi ve özel eğitim kurumlarının yanı sıra üniversiteleriyle de, bölgemize 'Eğitim Kenti' olarak hizmet veriyoruz. Sahip olduğumuz bu potansiyelin en iyi biçimde kullanmasını ve harekete geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle eğitime desteğimiz devam edecek" şeklinde konuşurken; öğrenci ve öğretmenlerin bakımları yapılarak hazır hale getirilen sınıflarını başarılı bir eğitim yılında, güle güle kullanmaları dileğinde bulundu.

Kaynak: Bültenler