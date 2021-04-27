Başkan Okudan, şehit öğretmenin hatırasına sahip çıktı
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Başkan Okudan, şehit öğretmenin hatırasına sahip çıktı

Başkan Okudan, şehit öğretmenin hatırasına sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezun öğrenciler tarafından kurulan dernek yönetimi tarafından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi isminin değiştirilmeye çalışılmasına bir tepki de AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan'dan geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezun öğrenciler tarafından kurulan dernek yönetimi tarafından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi isminin değiştirilmeye çalışılmasına bir tepki de AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan'dan geldi.

Konuya ilişkin olarak yazılı bir açıklama yapan AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, "Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de henüz 7 aylık müzik öğretmeniyken öğrencilerine karne dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla eve dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, Balıkesir Valiliğinin 11 Şubat 2021 tarihli onayıyla, öğrenim gördüğü Edremit Körfez Anadolu Lisesine verilmişti. Şehit Yalçın'ın aziz hatırasına tüm Türkiye sahip çıktı. Lakin Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezunlar derneğince şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin değiştirilmeye çalışılmasını ve bu derneği esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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