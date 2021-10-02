Başkan Oktay: 'Turizmle tarımı entegre edeceğiz' - Haberler
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Başkan Oktay: "Turizmle tarımı entegre edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Oktay:

Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Marmaris standına yoğun ilgi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçe için tıpkı turizm gibi tarımın da çok önemli olduğunun altını çizerek, "Her ikisi de çok ciddi anlamda bir üretimdir.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Marmaris standına yoğun ilgi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçe için tıpkı turizm gibi tarımın da çok önemli olduğunun altını çizerek, "Her ikisi de çok ciddi anlamda bir üretimdir. Biz bunu birbirine entegre etmeyi hedefliyoruz" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenen 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Marmaris Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Çam balı, yer fıstığı, sığla sabunu, defne gibi yöresel ürünlerin sergilendiği Marmaris Belediyesi standı hem diğer belediyelerin yetkilileri hem de vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğer ilçelerin belediye başkanları da Marmaris standını ziyaret etti.

Zirveyle ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, etkinliğe ilginin çok yüksek olduğunu belirtti. Zirveye Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) ile birlikte katıldıklarını ifade eden Oktay, "Marmaris hep turizm kenti olarak bilinir, bu şekilde değerlendirilir. Bu fuarda Marmaris'in kendi yöresel ürünleriyle yer alması hakikaten ciddi bir ilgi oluşturdu. Çünkü tarımımız bilinmezken, göreve geldiğimizden beri yaptığımız çalışmalar neticesinde böyle bir organizasyonda yer almak ve ilgi görmek bizi gerçekten çok memnun ediyor. Aynı zamanda daha da çok motive ediyor" diye konuştu.

"Emekleme dönemindeyiz"

Marmaris için tıpkı turizm gibi tarımın da çok önemli olduğunun altını çizen Oktay, "Her ikisi de çok ciddi anlamda bir üretimdir. Biz bunu birbirine entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde Marmaris'in ekonomisini, refahını daha da yukarı çıkacağımızı düşünüyoruz. Tabi daha tarım konusunda başlardayız. Bunlar bizim daha emekleme dönemimiz. Çok daha iyi yerlere gelerek Marmaris'e gerçek anlamda az kaldı hak ettiği değere hep birlikte ulaştıracağız" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA

Başkan Oktay: Turizmle tarımı entegre edeceğiz

Başkan Oktay: Turizmle tarımı entegre edeceğiz

Başkan Oktay: Turizmle tarımı entegre edeceğiz

Başkan Oktay: Turizmle tarımı entegre edeceğiz

Başkan Oktay: Turizmle tarımı entegre edeceğiz

Başkan Oktay: Turizmle tarımı entegre edeceğiz

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Haber: Başkan Oktay: 'Turizmle tarımı entegre edeceğiz' - Haberler
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