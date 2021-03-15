Başkan Oktay, "Maviye ulaşmak bizim elimizde"
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Başkan Oktay, "Maviye ulaşmak bizim elimizde"

15.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:38
Başkan Oktay,

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, vaka artışlarına karşı vatandaşı ve esnafı uyarmaya devam etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, vaka artışlarına karşı vatandaşı ve esnafı uyarmaya devam etti. Hafta sonu mesaisini de bu işe ayıran Oktay, yeni sezon vurgusunda bulunarak, "Mavi olabilmek için lütfen tedbirlere harfiyen uyalım" diye konuştu.

Korona virüs vakalarındaki artış Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da harekete geçirdi. Geçtiğimiz hafta boyunca esnafı ziyaret ederek kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunan Oktay, hafta sonu mesaisini de bu işe ayırdı.

Cumartesi günü Aktaş mevkiindeki restoranları ziyaret eden Oktay hem mekan işletmecileri hem de müşterilerle sohbet etti. Marmaris'teki vaka sayısının çok arttığını söyleyen Oktay, maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarının önemini tekrar hatırlattı. Oktay, pazartesi günü de Sevgi Yolu'nda ziyaretlerde bulundu.

Başkan Oktay, "Maalesef vaka sayıları artıyor. Bu dört gözle beklediğimiz turizm sezonu için çok riskli bir durum. Eğer böyle devam ederse 2021 sezonunu da unutmak zorunda kalırız. Yasakların tekrar gündeme gelmesi bunun da ötesinde turist gelmesi bizlerin kurallara uyup uymamamıza bağlı. Hepimizin çok hassas olması gerekiyor. Mavi olabilmek için lütfen tedbirlere harfiyen uyalım" diye konuştu. - MUĞLA

Başkan Oktay, 'Maviye ulaşmak bizim elimizde'
Başkan Oktay, 'Maviye ulaşmak bizim elimizde'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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