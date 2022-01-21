Başkan Oktay Marmaris'te son dönemde yaşananlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Oktay son dönemlerde yaşanılan olaylar ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanı Oktay toplantıya geçtiğimiz günlerde kendini yakarak hayatını kaybeden Kömürcü Süleyman Ekici olayı ile başladı. Oktay açıklamasında, "Son derece talihsiz bir olay gerçekten çok üzüldük, durumun bu şekilde sonuçlanacağını hiç birimiz bilemezdik. Bir vatandaşımızın zabıta memurları ile görüşmesi esnasında hayatına son vermiş olması biz çok çok üzdü. Merhumun ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Aile ile görüşmelerimiz devam ediyor, acılarını paylaşıyoruz" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Başkan Oktay bahse konu arsa ile ilgili de alanın yeşil alan olduğunu, İmar ve yeşil alan olduğunu belediyeye bağlı ekiplerin konu ile ilgili gerekli çalışmalar sonucunda zabıta memurlarının merhum ile görüştüklerini belirtti. "Görüşmenin bu şekilde sonlanacağını hiç birimiz tahmin edemedik " diyen Oktay olay ile ilgili emniyet birimlerinin ve belediye başkan yardımcılarından birinin de soruşturma kapsamında görev aldığını, sorumlu olan kim varsa haklarında gereken işlemlerin yapıldığı konusuna da değindi.

Başkan Oktay basın toplantısında sorulan İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde yapılan otel inşaatı ile ilgili " İçmeler Kızılbük mevkiinde devam eden inşaatın bulunduğu 2518 parsel özel mülkiyet olup, niteliği arsadır ve alan Özel Çevre Koruma, Doğal Sit veya Arkeolojik Sit alanı içerisinde değildir. Bu alanda 1985 yılında mevzii imar planı yapılmış ve alan turizm tesis alanı ve konut alanı olarak da belirlenmiştir. İlgili plan 17.05.2005 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan İçmeler Revizyon Uygulama İmar Planı içerisine dahil edilmiştir " diyerek yapılacak olan tesisin bölge ekonomisine yapılacak olan katkısına da değindi.

2022 sezonu çok iyi geçecek

Son üç yıldır, pandemi, yangın ve sel felaketleri ile ilgili bir çok afet yaşayan turizm kenti Marmaris'te yeni sezon ile ilgilide beklentilerini dile getiren Başkan Oktay "Yaşanılan felaketleri geride bıraktık demek istiyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor, aldığımız bilgiler yaptığımız görüşmeler dahilinde Birleşik Krallık yani İngiltere'den 1 Nisan'da Dalaman Havalimanı'na uçuşlar başlayacak. 1 Nisan ve 1 Kasım tarihleri arasında en az 2 milyon turist ağırlanması planlanıyor, bu da geçtiğimiz yılların neredeyse iki katı olacak " dedi.

Başkan Oktay turizm sezonunun 1 Nisan da başlayacağını ve kentte yapılan tadilatların bu tarihten önce bitirileceğini yeni sezona hazır olacaklarını belirtti. - MUĞLA