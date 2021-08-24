Başkan Oktay: "Kısa sürede normale döneceğiz"
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Başkan Oktay: "Kısa sürede normale döneceğiz"

Başkan Oktay: 'Kısa sürede normale döneceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi, milletvekilleri ve parti yöneticileri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi, milletvekilleri ve parti yöneticileri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ile görüştü. Marmaris'te büyük acılar yaşandığını söyleyen Oktay, "Maalesef çok büyük bir alan yandı, çok acı günler geçirdik. Ama Marmaris'in enerjisi çok yüksek. En kısa sürede yaralarımızı sarıp normale döneceğiz" diye konuştu.

CHP PM Üyesi Gizem Sayan Özcan, CHP milletvekilleri, Muğla il ve ilçe yöneticileri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Muğla Milletvekilleri Burak Erbay, Süleyman Girgin, Suat Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve 13 ilçe başkanının katıldığı ziyaret İçmeler Belediye binasında gerçekleşti.

"Halkın hep yanında olduk"

Ziyaretleri için CHP heyetine teşekkür eden Belediye Başkanı Oktay, yangın süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yangında ilk anda havadan müdahale yapılsaydı bu kadar geniş alana yayılmayacağını dile getiren Oktay, "Maalesef çok büyük bir alan yandı, acı günler geçirdik. Marmaris'in tamamı yandı demek değil. Marmaris'te hayat en güzel haliyle hala devam ediyor. Marmaris'in enerjisi oldukça yüksektir, mümkün olan en kısa sürede yaralarımızı saracağız" dedi.

Başkan Oktay, zarar gören vatandaşlar için yapılan çalışmaları da anlatarak, "Belediye olarak ilk andan itibaren gerek yangın söndürme, gerek ekiplere lojistik destek, gerekse mağdur vatandaşlarımıza yardımların ulaştırılması noktasında sahada olduk. Şimdi de evi, eşyaları yanan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Evi yanan vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmeden evlerini yapıyoruz. En kısa sürede hayatlarının normale dönmesi için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

"Esnaf büyük darbe aldı"

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve milletvekilleri İçmeler Mahallesi'nde esnafı ve Dereözü mevkinde yangın mağduru vatandaşları ziyaret etti. Sıkıntılı geçen turizm sezonu nedeniyle zor günler geçiren esnafın yangınla büyük bir darbe daha aldığını söyleyen Oktay, "Onların bu zor günleri bir nebze olsun daha rahat atlatabilmesi için belediye olarak elimizden gelen desteği sunacağız. Bu noktada ben bir kez daha vatandaşlarımızdan tatil planı olanların rezervasyonlarını iptal etmemesini ve yapmayanların da tatil için Marmaris'i tercih etmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Başkan Oktay: 'Kısa sürede normale döneceğiz'
Başkan Oktay: 'Kısa sürede normale döneceğiz'
Başkan Oktay: 'Kısa sürede normale döneceğiz'
Başkan Oktay: 'Kısa sürede normale döneceğiz'
Başkan Oktay: 'Kısa sürede normale döneceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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