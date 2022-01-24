Başkan Oktay kardeş şehir Nijnekamsk'ta iş birliği protokolü imzaladı

Marmaris'in kardeş şehri Nijnekamsk'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ile bir işbirliği protokolü imzaladı.

Marmaris'in kardeş şehri Nijnekamsk'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ile bir işbirliği protokolü imzaladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve meclis üyelerinden oluşan bir heyet Marmaris'in kardeş şehri Tataristan'ın Nijnekamsk kentini ziyaret etti. İki şehir arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve 2022 yılında yapılacak ortak projeleri belirlemek için yapılan ziyarette Marmaris heyetini Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin karşıladı.

Ziyaretin ilk gününde eğitim, turizm, kültür sanat, spor, ekonomi alanında birçok ortak çalışmanın öngörüldüğü bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin imza attı.

Nijnekamks ile 2008 yılında başlayan ilişkilerin 2019'da kardeş şehir protokolünün imzalanmasıyla devam ettiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Önceki yıllarda başlayan ilişkilerimizi yasal prosedüre taşıdık ve meclisimizde kardeş şehir olma kararı almıştık. Bugün de kardeşimizin evinde olmak bizi mutlu ediyor. Yaptığımız protokolle iki şehir arasında ekonomik, kültürel ve turizme yönelik çalışmaları artıracağız. Bu protokol iki şehre de hayırlı olsun" dedi.

Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ise Marmarisli heyeti ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum" ifadesini kullandı. Marmaris heyetinin ziyareti 28 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. - MUĞLA