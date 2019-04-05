Başkan Oktay'ın İlk İcraatı Metal Kapı Dedektörünü Sökmek Oldu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın ilk işi hizmet binasının girişinde yer alan metal kapı dedektörünün söktürmek oldu. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan habere kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni geldi.

Marmaris'in yeni Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 4 Nisan Perşembe günü mazbatasını alarak Marmaris Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Başkan Oktay'ın Belediye binası içindeki ilk talimatı, hizmet binasının girişinde yer alan metal kapı dedektörünün sökülmesi yönünde oldu. Sabah belediyeye gelen görevliler, vatandaşların güvenlik gerekçesiyle içinden geçirildiği metal kapı dedektörünü bulunduğu yerden sökerek, Makine Araç Parkı'na götürdü. Bu işlemden sonra belediye girişinde, vatandaşlar aranmayacak. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan habere kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni geldi. - MUĞLA

Kaynak: İHA