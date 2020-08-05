Başkan Oktay; "Dikkat etmezsek Nisan ayına geri döneriz"
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Başkan Oktay; "Dikkat etmezsek Nisan ayına geri döneriz"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris'te korona virüsten kaynaklı ilk ölüm vakasının gerçekleştiği bilgisini aldıklarını belirterek, "Konu sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor.

Başkan Oktay;
05.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:33

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris'te korona virüsten kaynaklı ilk ölüm vakasının gerçekleştiği bilgisini aldıklarını belirterek, "Konu sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor. Eğer ki gereken önlemlere uymayıp alınan kararlara riayet etmezsek Nisan-Mayıs ayına geri döneriz" dedi.

Korona virüs salgınının çıktığı ilk dönemde başarılı bir sınav veren Marmaris, turizm sezonunun açılmasıyla sıkıntılı sürece girdi. Vaka sayılarının arttığı ilçede Kurban Bayramı'nda da yaşanan yoğunluk endişe oluşturdu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Marmaris Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı oturumunda konuşan Oktay, dikkatli ve tedbirli olunmazsa sürecin kötüye gideceğini vurguladı. Oktay, "Bulunduğumuz dönem pandemiden dolayı oldukça sıkıntılı noktaya doğru ilerlemekte. Burada sadece kamu kurumu ya da işletmelere değil her bir bireye büyük görevler düşüyor. Edindiğimiz bilgilere göre vaka sayılarında artış var. Geçtiğimiz haftaya kadar burada en övündüğümüz şeylerden biri sürecin iyi yönetilmesiyle birlikte herhangi bir ölüm vakasının olmamasıydı. Maalesef ki geçtiğimiz günlerde bir hemşehrimizi bu hastalıktan dolayı kaybettik" dedi.

"Herkese görev düşüyor"

Yaptığı tüm görüşmelerde bu konuya dikkat çektiğini söyleyen Oktay, "Gerek esnaf gerekse vatandaşla görüşmelerimizde herkese aynı şeyi ifade ediyoruz. Burada konu ciddiye doğru gidiyor. Sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor. Eğer ki biz başta kendimiz olmak üzere gereken önlemlere uymayıp alınan kararlara riayet etmezsek Nisan - Mayıs ayına geri döneriz. Herkesi anlıyoruz, tabi ki ticari - ekonomik kaygılar var. Bunda hemfikiriz. Ama önlemlere uymadıktan sonra o ticari ve ekonomik kaygıların çok daha büyüğü önümüzde bekliyor. Dolayısıyla bu A'dan Z'ye hepimize düşen ortak görev" ifadesini kullandı.

"Uyarı çalışmaları hızlandı"

Belediye Başkanı Oktay sözlerini şöyle bitirdi, "Biz de belediye olarak uyarı çalışmalarımızı arttırdık. Daha önce halk plajında yaptığımız anons ve benzeri uyarıları şimdi kentin birçok noktasında gerçekleştiriyoruz. Görevli ekiplerimiz sahaya çıkarak işletmeleri ve Yat Limanı gibi insanların yoğun olduğu bölgelerdeki vatandaşları uyarıyor. Ancak bu tıpkı geçtiğimiz aylarda yaptığımız gibi elbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla başarıya ulaşır. Her birimize bu konuda önemli görevler düşüyor." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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