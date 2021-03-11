Başkan Oktay denetimlerini sürdürüyor
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Başkan Oktay denetimlerini sürdürüyor

11.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:57
Başkan Oktay denetimlerini sürdürüyor

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay korona virüs önlemlerinin gevşetilmemesi ve kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay korona virüs önlemlerinin gevşetilmemesi ve kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'de gerçekleştirilen denetimlerin ardından Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bir kez daha mesaisini esnafları gezmeye ayırdı. Bulduğu her fırsatta esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek Korona virüs konusunda uyaran Oktay, bu hafta ziyaretlerini sıklaştırdı. 10 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen ziyaretlerde Ulusal Egemenlik Caddesi ve General Mustafa Muğlalı Caddesi'ndeki işyerlerini gezen Başkan Oktay esnafa maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarının önemini tekrar hatırlattı.

Denetimlerini ertesi gün de Merkez pazar yerinde sürdüren Belediye Başkanı Oktay burada da esnaf ve vatandaşlarla hem sohbet etti, hem de pandemi kurallarını bir kez daha hatırlattı. Oktay, Pazar yerinde Zabıta Müdürlüğü tarafından alınan tedbirleri de kontrol etti. Ziyaret ettiği işyerlerinde vatandaşlara hasta sayılarının arttığını da söyleyen Oktay, "Sezon öncesi çok kritik bir dönemdeyiz. Yasakların tekrar gündeme gelmesi sizlerin kurallara uyup, uymamanıza bağlı. Sizlerden bu konuda çok hassas olmanızı ve önlemlere sıkı sıkıya uymanızı rica ediyorum. Tedbirlere uyarak kategorimizi maviye çevirelim" diye konuştu. - MUĞLA

Başkan Oktay denetimlerini sürdürüyor
Başkan Oktay denetimlerini sürdürüyor
Başkan Oktay denetimlerini sürdürüyor
Başkan Oktay denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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