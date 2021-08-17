Başkan Oktay'dan küçük Çınar'a sürpriz
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Başkan Oktay'dan küçük Çınar'a sürpriz

Başkan Oktay'dan küçük Çınar'a sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yangın felaketinde evlerini kaybeden aileleri ziyarette küçük Çınar'a hediye sözü veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bu sözünü yerine getirdi.

Yangın felaketinde evlerini kaybeden aileleri ziyarette küçük Çınar'a hediye sözü veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bu sözünü yerine getirdi. 6 yaşındaki Çınar'a akülü araba, 11 yaşındaki ağabeyi Mehmet Turhan'a da bisiklet hediye etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 gün devam eden orman yangının etkilediği mahallelerde incelemelerde bulundu. Evlerinde hasar oluşan vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek ve kısa sürede çözüm bulmak amacıyla mahallelere giden Oktay, geçtiğimiz hafta Bayır Mahallesi'nde oturan Şen ailesini de ziyaret etti. Burada baba Turgut Şen'den evdeki hasarla ilgili bilgi alan Oktay, evin küçük oğlu Çınar ile ilgilenerek isteklerini sordu. İlk ziyaretinde çeşitli hediyeler götüren Oktay, Çınar ve Mehmet'e büyük bir sürpriz için düğmeye bastı. Aileyi ikinci kez ziyaret ederek Çınar'a akülü araba, ağabeyi Mehmet'e de bisiklet hediye eden Başkan Oktay, "Bu yangın çocuklar üzerinde etkisi büyük oldu. Onların bir travma yaşamaması, bu etkileri çabuk atlatması için çaba gösteriyoruz. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi için her şeyi yapmaya hazırız" dedi. Akülü arabayı görünce mutluluğu gözlerinden okunan küçük Çınar ise hediyeler için Başkan Oktay'a teşekkür etti. - MUĞLA

Başkan Oktay'dan küçük Çınar'a sürpriz
Başkan Oktay'dan küçük Çınar'a sürpriz
Başkan Oktay'dan küçük Çınar'a sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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