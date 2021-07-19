Başkan Oktay'dan bayram ziyareti
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Başkan Oktay'dan bayram ziyareti

Başkan Oktay'dan bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bayram öncesi merkeze uzak mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bayram öncesi merkeze uzak mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bayram öncesinde mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Oktay ilk olarak Çetibeli, Çamlı, Karaca, Yeşilbelde, Hisarönü, Orhaniye ve Turgut mahallelerini ziyaret etti. İkinci gün de Turunç, Osmaniye, Bayır, Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca mahallelerinde ziyaretlere devam eden Başkan Oktay'a Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, CHP İlçe Başkanımız Zekican Balcı ve muhtarlar da eşlik etti. Ziyaretlerde mahalle sakinleri, esnaf ve tatilcilerle bayramlaşan Mehmet Oktay ayrıca vatandaşların dilek, talep ve önerilerini de dinledi.

1 Temmuz'da başlayan normalleşme süreciyle beraber Marmaris'in nüfusunun 5 kat arttığını söyleyen Oktay, sorunsuz bir tatil için kendisiyle birlikte başkan yardımcıları ve tüm saha ekiplerinin bayram boyunca 7/24 görevlerinin başında olacağını söyledi.

Normalleşme sürecine rağmen pandemi riskinin devam ettiğini söyleyen Oktay, dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Oktay, "Eğer kurallara uymazsak ve dikkat etmezsek yine kısıtlamalar dönemine döneriz. Bu nedenle hepimize büyük görevler düşüyor. Esnafımızın da gerek kendilerinin gerekse müşterilerinin kurallara uyması konusunda dikkatli olması gerekiyor. Çünkü olası bir kısıtlamada en büyük zararı esnafımız görüyor" dedi.

Başkan Oktay aşı olmanın da önemini vurgulayıp, "Mutlaka aşı olun ve etrafınızdaki insanların da olmasını sağlayın. Çünkü tüm salgınlarda olduğu gibi bu salgının da tek kurtuluşu aşıdadır" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Başkan Oktay'dan bayram ziyareti
Başkan Oktay'dan bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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