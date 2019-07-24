Başkan Oktay basın mensuplarıyla bir araya geldi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı'nda ilçede çalışan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı'nda ilçede çalışan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Siteler Mahallesi'nde bulunan restoranda gerçekleşen etkinliğe Marmaris Belediyesi'nde görevli birim amirleri ve basın emekçileri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Başkan Oktay, basın mensuplarının bayramını kutladı. Etkinlik basın emekçilerine hediyelerinin verilmesinden sonra toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA