Başkan Oktay, Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87.yıl dönümünü kutladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 23 Şubat Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak " Marmaris'in onur günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Marmaris Belediyesi ve Kent Konseyi'nin girişimleriyle Marmaris Kaymakamlığı'nın resmi kutlama programına alınarak 2010 yılından bu yana resmi törenle kutlanan Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay "23 Şubat 1935 tarihi Marmaris için unutulmaz bir gündür. Gelişiyle bizleri sonsuza dek şereflendiren Atamızı bir kez daha sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz" dedi.

Başkan Mehmet Oktay'ın mesajı şöyle;

"Büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk 1935 yılında gemi seyahatiyle Ege'yi, özellikle Muğla sahillerini görmek istemiştir. 23 Şubat Cumartesi günü de Marmaris'e gelmiştir. Marmaris kaymakamı, belediye başkanı ve devlet dairesi müdürleri, muhtarlar, öğrenciler hep beraber gemiye çıkarak Atatürk'e "hoş geldiniz" demişlerdir. Atatürk o geceyi gemide geçirdikten sonra ertesi gün Fethiye'ye doğru yola çıkmıştır. İşte 23 Şubat 1935 tarihi bu nedenle Marmaris açısından bizim onur günümüz diye nitelendirebileceğimiz çok özel bir gündür. O gün gemiye çıkarak Atatürk'e çiçek veren ilkokul öğrencileri bu unutulmaz günü yıllar boyu kendinden sonraki nesillere anlatmışlardır. Karaya çıkmamış olsa bile bu güzel coğrafyayı görmüş ve Marmaris'ten çok etkilenmiş olan ulu önderimiz bizleri sonsuza dek şereflendirmiştir. Bu vesileyle ziyaretinin yıldönümünde Atamızı bir kez daha sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz."

Öte yandan Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yılı dolayısıyla 23 Şubat Çarşamba günü Atatürk Meydanı'nda resmi tören yapılacak. Resmi çelenk sunum töreni için meydanda saat 09.50'da hazır bulunulacak. Saat 10.00'da başlayacak törende Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi adına Atatürk Anıtı'na çelen sunulacak. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Yerel