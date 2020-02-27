Başkan Oğuz'un AKUT gönüllülerini ziyareti

27.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:54

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak, deprem, sel gibi doğal afetler ile kaybolma ve büyük kaza durumlarında vatandaşların yardımına koşan AKUT'un Ankara Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Başkan Oğuz'a ziyaretinde aralarında Ankara gönüllülerinin de yer aldığı AKUT üyeleri tarafından karşılandı.

AKUT üyeleri yerleşkeyi gezdirdikleri Oğuz'a, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. AKUT ile Kahramankazan Belediyesi arasında yapılabilecek iş birliklerinin konuşulduğu ziyaret kapsamında, iki kurum arasında hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar da masaya yatırıldı.

Başkan Oğuz, AKUT üyelerinin yaptıkları çalışmaların her türlü övgüye layık ve takdire şayan olduğunu söyledi.

AKUT üyeleri de, merkezdeki soba başında ağırladıkları Başkan Oğuz'a, katıldıkları arama kurtarma faaliyetleri ve bu alanda verdikleri eğitimlere ilişkin yürüttükleri çalışmaları anlattı.

AKUT gönüllüleri Başkan Oğuz'a günün anısına bir plaket takdim etti.

Kaynak: AA