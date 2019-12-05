Başkan Oğuz, sanayici ve iş insanlarıyla buluştu

05.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:32

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Oğuz, sanayicilerin özellikle Saray bölgesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki yolların bozukluğu yönündeki şikayetlerine ilişkin olarak, Kahramankazan Belediyesi'nin iş veren, istihdam sağlayan sanayicilerin her zaman yanında olduğunu ve buralarda iyileştirme çalışmaları yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Oğuz'un yalnızca Ankara'da değil, Türkiye'de sanayi ve üretim alanında önemli bir potansiyele sahip olan Kahramankazan'daki sanayici ve iş insanlarıyla kahvaltı programında bir araya geldiği belirtildi.

Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Başkan Oğuz'un yanı sıra, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay, Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Başkanı Zafer Korkmaz ve ilçedeki kurumların müdürleri ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

Oğuz ve ilçe protokolü burada, sanayici ve iş insanlarının sorunlarını dinledi. Bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA