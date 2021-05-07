Başkan Oğuz gönül sofralarına misafir oluyor
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Başkan Oğuz gönül sofralarına misafir oluyor

Başkan Oğuz gönül sofralarına misafir oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, evlerine konuk olduğu vatandaşlarla birlikte iftar yapıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, evlerine konuk olduğu vatandaşlarla birlikte iftar yapıyor. Oruçlarını misafir olduğu vatandaşlarla birlikte açan Oğuz çifti, aileden biri gibi karşılanıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, iftar vakitlerinde vatandaşlara sürpriz yaparak, evlerine misafir oluyor. Ziyaret ettiği evlerde aileden biri gibi karşılanan Oğuz çifti, hal hatır sorduğu ev halkıyla hasbihal ediyor. Evdeki çocuklarla sohbet ederek onlarla şakalaşan Oğuz çifti, kendilerine satranç takımı, kitap ve çeşitli hediyeler veriyor. Oğuz çifti daha sonra oruçlarını ev halkıyla birlikte açıyor. Oğuz çifti son olarak İlhan ailesinin evlerine konuk oldu. Oğuz ve eşi, iftarın ardından sıcacık çaylar eşliğinde aile üyeleriyle sohbet etti.

Serhat Oğuz ve eşi ayrıca ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta veya tedavi gören vatandaşları da ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Oğuz, Kahramankazan'da 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, göreve başladığı günden bu yana ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Sevgi, hoşgörü ve dayanışma ayı olan Ramazan'da da pandemi tedbirlerine özen göstererek vatandaşlarla sürekli olarak bir arada olduklarını belirten Oğuz, "Ailelerimizle bu mübarek ayın coşkusunu, neşesini paylaşıyoruz. İftar sevinçlerine ortak oluyoruz. Hasta vatandaşlarımızı da ziyaret etmeyi ihmal etmeyerek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hal hatır soruyoruz. Mübarek Ramazan-ı Şerif'te gönül sofralarını bize açan kardeşlerimizle birlikte olmak, gönüllere girebilmek bizim için en büyük mutluluk" diye konuştu. - ANKARA

Başkan Oğuz gönül sofralarına misafir oluyor
Başkan Oğuz gönül sofralarına misafir oluyor
Başkan Oğuz gönül sofralarına misafir oluyor
Başkan Oğuz gönül sofralarına misafir oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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