Başkan Oğuz'dan sahur sürprizi
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Başkan Oğuz'dan sahur sürprizi

Başkan Oğuz'dan sahur sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sahurda iş yerleri açık olan esnaflara sürpriz ziyarette bulunuyor.

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sahurda iş yerleri açık olan esnaflara sürpriz ziyarette bulunuyor.

Başkan Oğuz, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur vakitlerinde iş yerleri açık olan esnaflara sürpriz yaparak, ekmek teknelerine konuk oluyor. Ziyaret ettiği iş yerlerinde aileden biri gibi karşılanan Oğuz, yakından ilgilendiği vatandaşlarla hasbihal

edip, hal hatır soruyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında esnaflara belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını anımsatarak, hayırlı işler, bol kazançlar temennisinde bulunuyor. Oğuz'un yaptığı sürpriz ziyaretlerden memnun olduğunu dile getiren esnaflar, bu anlamlı davranışı için kendisine teşekkür ediyor.

"Büyük bir aileyiz"

Başkan Oğuz, göreve geldiği günden bu yana 7'den 70'e tüm kesimlerle iç içe olduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin tüm fertleriyle biriz, beraberiz ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Onların arasından çıkmış bir kardeşleri olarak acı ve mutlu tüm anlarında yanlarında oluyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif'te gönül kapılarını bizlere açan kardeşlerimizle birlikte olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Ziyaretlerimizi Ramazan ayı boyunca sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Başkan Oğuz'dan sahur sürprizi
Başkan Oğuz'dan sahur sürprizi
Başkan Oğuz'dan sahur sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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