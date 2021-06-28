Başkan Oğuz'dan esnaf ve sanayicilere ziyaret
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Başkan Oğuz'dan esnaf ve sanayicilere ziyaret

Başkan Oğuz'dan esnaf ve sanayicilere ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnaf ve sanayicilere ziyaretlerini sürdürüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnaf ve sanayicilere ziyaretlerini sürdürüyor. Esnaf ve sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirten Oğuz, "Üreten, istihdam sağlayan, ekonomiye katkı veren esnaf ve sanayicilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnaf, sanatkar ve sanayicileri sık sık ziyaret ediyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Başkan Oğuz, esnaf ve sanayicilerle sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor.

"Hayırlı işler bol kazançlar" temennisinde bulunduğu esnaf ve sanayicilerin talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlara da hal hatır sorarak, sohbet ediyor.

Her zaman yanınızdayız

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf, sanatkar ve sanayicilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda kendilerini sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaf ve sanayicilerimizle sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Ekonomimizin önemli köşe taşlarından olan esnaf ve sanayicilerimizin her zaman yanındayız. Üreten, istihdam sağlayan, ekonomiye katkı veren esnaf ve sanayicilerimiz başımızın tacıdır. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Başkan Oğuz'dan esnaf ve sanayicilere ziyaret
Başkan Oğuz'dan esnaf ve sanayicilere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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