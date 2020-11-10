Başkan Oğuz'dan 10 Kasım Mesajı
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Başkan Oğuz'dan 10 Kasım Mesajı

10.11.2020 12:40 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:44
Başkan Oğuz'dan 10 Kasım Mesajı

Erzurum Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Oğuz 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Oğuz 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Oğuz, Atatürk'ün 82. Ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak bizlere en değerli mirası bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü.

Yaşamını milletine adayan, bir milletin küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet kuran Atatürk, yalnızca bizim tarihimiz için değil, tüm dünya tarihi açısından da saygın bir lider olarak tarihe ismini yazdırmıştır. Bugün bizlere düşen görev ise geleceğe güvenle bakabilmek için milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip, geleceğe taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 82. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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