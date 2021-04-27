Başkan Ödül'den Vali Öksüz'e ziyaret
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Başkan Ödül'den Vali Öksüz'e ziyaret

Başkan Ödül'den Vali Öksüz'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Vali/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Vali/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Genel Sekreter Özkan Soylu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Saltan, Vali/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül "Ziyaretimizde 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 16. Olağan Seçimli Genel Kurul sonucuna göre görevine devam eden Yönetim Kurulu olarak Odamızın 15. Döneminde yönetim kurulu olarak kamu yararı gözeterek yürüttüğümüz tüm çalışma ve projeleri 16. dönemimizde de ara vermeden devam etme irade ve kararlılığımızı Valimize anlattık" dedi.

Vali Türker Öksüz'ün bizlerin Dünya Veteriner Hekimler Günümüzü kutlayarak yeni dönemimizi tebrik etti diyen Ödül, "Veteriner hekim üyelerimizin yürüttükleri saha çalışmaları esnasında devam eden Kovid-19 pandemisi ile ilgili bilgi ve birikimlerini vatandaşlarımıza aktarmaları ricasında da bulunan Valimize yoğun programlarında bizi kabul etmeleri, proje ve çalışmalarımıza destekleri, gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikleri nedeniyle şahsım, yönetim kurulum ve kurumum adına teşekkür ederim" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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