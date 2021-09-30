Başkan Ödül'den 'kuduz' hastalığı açıklaması

ARDAHAN (İHA) - Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, kuduz hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Ödül, kuduz hastalığına karşı kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Dünya'nın en ölümcül hastalıklarından biri olan kuduz hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla ve kuduz hakkında gerçekleri paylaşmak, yanlış bilgi ve şehir efsanelerine dayandırılarak oluşturulan korkuyu

engellemek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Ödül, " Kuduz, yüzde 99,9 ölümcül fakat yüzde 100 önlenebilir bir zoonoz hastalık, kuduz hastalığı konusunda toplumumuz bilimsel olarak kanıtlanmış doğru bilgiler ile donatılarak küresel olarak hedeflenen 2030 yılında tüm dünya çapında kuduz hastalığının tamamen eradike edilmesi hedefine ulaşılması konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Kuduz hastalığı doğru tedbirler ile önlenebilir bir hastalıktır ve ölen on binlerce insanın hayatını basit ve etkili yöntemlerle kurtarabiliriz. Kuduz, çözümü olan küresel bir problemdir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Yılda ortalama 59 bin insan kuduz hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, "Dünya'da her 10 dakikada bir kişi Kuduz hastalığı sebebiyle ölmektedir. Bu ölümlerin yüzde 99'u Afrika ve Asya'da hastalıkla enfekte köpeklerin ısırması sonucunda meydana gelmektedir. Köpek ısırığı nedeniyle görülen kuduz vakalarının yüzde 60'ından fazlası 15 yaşından küçük çocuklarda görülmektedir. Ülkemiz kuduz hastalığı görülme sıklığı bakımından dünyada en üst sıralarda yer alan ülkelerden biridir. Bölgemiz barındırdığı yaban hayatı zenginliği ve çiftlik hayvanları yetiştiriciliği bakımından önemli köpek varlığı ile kuduz hastalığının ülkemizde en sık görüldüğü bölgelerden biridir" diye konuştu.

Ödül, "Kuduz, yüzde 99.9 oranında ölümcül bir hastalıktır. Fakat aynı zamanda yüzde 100 oranında da önlenebilir bir hastalıktır. Köpekleri aşılamak yoluyla hastalığı elimine etmek hem onları korur hem de hastalığın insanlara bulaşmasını önler. Hastalığın önlenmesi için ilk adımı hayvan sahiplerinin atması gerekir. Kuduz hastalığının önlenmesi konusunda farkındalığın arttırılması ve bu amaçla verilen eğitimlerin çoğaltılması dileğimizle, kedi, köpek sahiplerini mutlaka yılda en az bir kez kedi ve köpeklerine kuduz aşısı yaptırmak üzere Veteriner Hekimleri ziyaret etmelerini hatırlatırız" şeklinde konuştu. - KARS

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